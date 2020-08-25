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Rodos Adası'nda 80 düzensiz göçmeni taşıyan bir bot battı

Yunanistan'ın Rodos Adası'nın batısındaki Herke Adası açıklarında yaklaşık 80 düzensiz göçmeni taşıyan bir botun battığı bildirildi.

AA25 Ağustos 2020 Salı 23:15 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 23:24
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Yunanistan'ın Herke Adası açıklarında yaklaşık 80 düzensiz göçmeni taşıyan bir botun battığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Rodos Adası'nın batısında bulunan Herke Adası açıklarında yaklaşık 80 düzensiz göçmeni taşıyan bir bot battı.

Rodos Liman Müdürlüğü, dalgıç ekibi ve bir Süper Puma helikopterinin batan bottaki düzensiz göçmenler için başlatılan arama ve kurtarma operasyonuna katıldığını duyurdu.

Bölgedeki hava şartlarının arama-kurtarma çalışmaları için elverişli olduğu kaydedildi.

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