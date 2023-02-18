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Rodos'tan gelen ikinci yardım feribotu Fethiye'ye yanaştı

Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan ikinci kez depremzedeler için yardım geldi.

AA18 Şubat 2023 Cumartesi 17:33 - Güncelleme:
Rodos'tan gelen ikinci yardım feribotu Fethiye'ye yanaştı
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Rodos Adası'ndan "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Fethiye'ye ikinci kez yardım malzemesi getirildi.

FETHİYE LİMANI'NA YANAŞTI

Rodos Adası'ndan "Sea Star Lindos" isimli feribota yüklenen yardım kolileri, Muğla'nın Fethiye ilçesine ulaştı.

Fethiye Limanı iskelesine yanaştırılan feribot, Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman tarafından karşılandı.

FETHİYE KAYMAKAMLIĞINCA DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERDİ

Feribottan Türk Kızılay gönüllülerince indirilen yardım kolileri, Fethiye Kaymakamlığı koordinasyon merkezince deprem bölgesine gönderildi.

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