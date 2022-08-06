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Rojen, İstanbul açıklarına ulaştı

Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' kapsamında Çornomorsk Limanı'ndan hareket eden 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı Rojen gemisi İstanbul açıklarına ulaştı.

AA6 Ağustos 2022 Cumartesi 18:52 - Güncelleme:
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Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan İngiltere'ye gitmek üzere dün hareket eden "Rojen" isimli gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde demirleyecek.

Gemide Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından denetim yapılacak.

Denetleme sonucuna göre geminin yoluna devam etmesi öngörülüyor.

Bu arada, Ukrayna'dan Karasu'ya gitmek üzere Çornomorsk Limanı'ndan hareket eden 12 bin ton mısır yüklü "Polarnet" isimli Türk bayraklı geminin de akşam saatlerinde İstanbul Boğazı girişine ulaşması bekleniyor.

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