Rojin Kabaiş'in kaybolmasının ardından kızının akıbetinin aydınlatılması için uzun süredir hukuk mücadelesi veren baba Nizamettin Kabaiş, son gelişmeleri 24 TV'ye anlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ile gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Kabaiş, soruşturmanın seyrine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, kızının kaybolduğu andan itibaren bir hukuk mücadelesi verdi. En son Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşen Kabaiş, kızının faillerinin bulunmasını istiyor.

Kızının faillerinin bulunması için kararlılıkla mücadele ettiğini belirten Kabaiş, daha önce Van Adliyesi önünde ya da Ankara'da oturma eylemi yapmayı düşündüğünü söyledi. Ancak Adalet Bakanı'nın açıklamalarının ardından bu kararından vazgeçtiğini ifade eden Kabaiş, "Adalet Bakanı'na güveniyorum. Hem açıklamaları hem de bizimle kurduğu iletişim bize değer verdiğini gösterdi" dedi.

DNA İNCELEMELERİ GENİŞLETİLDİ

Soruşturmada önemli adımlar atıldığını aktaran Kabaiş, yaklaşık 500 kişiden DNA örneği alındığını, bu sayının 2 bin 500 kişiye kadar çıkarılmasının planlandığını söyledi.

Bakanlık tarafından telefon sinyal daraltma çalışmaları ve özel ekip kurulması yönünde de adımlar atılacağını belirten Kabaiş, "Bize verilen sözlerin yerine getirildiğini görüyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle bu olay çözülecek" ifadelerini kullandı.

"KAMERALAR BOZUK DENİLDİ"

Kızının cansız bedeninin bulunduğu bölgeyi gören iki kritik kameranın çalışmadığının söylendiğini belirten Kabaiş, olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu söyledi.

Kabayiş, "Rojin'in cansız bedenine bakan iki kamera için 'bozuk' denildi. Diğer görüntülere bakılmış ancak bize gösterilmedi. Bunu da Sayın Bakan'a ilettik" diye konuştu.

Yaşadığı acının tarif edilemez olduğunu ifade eden Kabaiş, olayın aydınlatılması ve sorumluların ortaya çıkarılması için mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.