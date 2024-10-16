İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2024 Çarşamba / 13 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2296
  • EURO
    37,3203
  • ALTIN
    2946.48
  • BIST100
    8817.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili ilk bulgu

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü sahilinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in bedeninden alınan 100'e yakın numune, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, Kabaiş'in ölümüyle ilgili ilk bulgularda şüpheli bir duruma rastlamadıklarını, ölüm nedenini numunelerin belirleyeceğini kaydetti.

DHA16 Ekim 2024 Çarşamba 12:56 - Güncelleme:
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili ilk bulgu
ABONE OL

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Kendisinden bir daha haber alınamayan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, dün, kaybolduğu sahilden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi sahilinde, bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu. Ankay'ın ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Rojin'in cansız bedeni alınıp Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanındaki Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından Rojin'in cenazesi, sabaha karşı ailesine teslim edilip memleketi Diyarbakır'a gönderilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Van Baro Başkanı Sinan Özaraz, Van Cumhuriyet Savcılığı tarafından Rojin Kabaiş'e ait dosyaya gizlilik kararı verildiğini, ön otopsi raporunun da gizlilik kararı gerekçesiyle aileye ve kendilerine verilmediğini söyledi. Rojin'in vücudundan alınan 100'e yakın numunenin incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini kaydeden avukat Özaraz, "Otopsi sırasında Baro olarak uzman talebinde bulunduk. Ancak bu talebimizi savcılık reddetti. Daha sonra aileyle şifa ile görüşerek vekaleti aldık ve bu durumu ilgili savcıya da bildirdik. İstanbul'a gönderilen numunelerin sonuçlarını bekliyoruz" diye konuştu.

"ÇOCUĞUMUN BAŞINA BİRİLERİ BİR ŞEY GETİRMİŞ MUTLAKA"

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, "Rojin bir gece boyunca yurda gitmedi, öbür gün saat 12'ye çeyrek kala beni aradılar. Diyor 'çocuğun gelmemiş'. Benim haberim nasıl olsun çocuğumun gelip gelmediğinden. Kenarda tel örgü yoktu, kamera yoktu, ışık yoktu. Çocuk demiş ki; 'Gideceğim biraz çakıl taşı toplayacağım' Benim tahminim serseriler orada görmüşler, çocuğuma zarar vermişler. İnşallah bunu yapanları en yakın zamanda bulup en ağır ceza neyse onlara versinler. Hatta idam etsinler onları. Zararsız küçücük Rojin'den ne istediler. Rojin'in kime ne zararı vardı ki? Niye böyle yaptılar. 24 kilometre uzağa gece o çocuk tek başına gitmez. Ben orayı görmedim. Yurdun yanındaki göl derin değil. Eğer gitselerdi orada boğulma tehlikesi yoktu. 50 kilometre dalgıçlar ileri gidiyor, daha bir karıştı. Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka. Tek başına oraya gitmez. Oradan suya girse de oraya kadar gitmez. Bir vahşet vardır. Birileri mutlaka yapmış. Ben devletten bunu istiyorum. Bu vahşeti yapanları en yakın zamanda ortaya çıkarsınlar. Cezaları da idam olsun. Bir daha da Rojinler gitmesin. Acılara son verelim. Çocuklardan, kadınlardan ne istiyorlar?" dedi.

ÖLÜM NEDENİNİ NUMUNELER BELİRLEYECEK

Van Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, Rojin Kabaiş'le ilgili yapılan ilk bulgularda şüpheli bir duruma rastlamadıklarını, ancak uzun süreli suda kaldığı için cesette ciddi anlamda deformelerin gözlendiğini, bu nedenle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara göre ölüm nedeninin ortaya konulacağını kaydetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Rojin'den acı haber

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.