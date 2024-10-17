Rojin Kabaiş'in bedeninden alınan 100'e yakın numune İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Peki otopsi raporu ne zaman açıklanacak? Rojin Kabaiş'in otopsi raporunun da Narin cinayetinde olduğu gibi iki hafta sürmesi bekleniyor.

27 Eylül'de Rojin Kabaiş akşam yemeğini yedi. Sonrasında ise yurttan dışarı çıktı. Ertesi güne kadar arkadaşları haber alamayınca durumu polise bildirdiler. Polisler harekete geçerek 250 kişilik bir ekiple Van Gölü çevresinde Rujin'i arama çalışmaları başlatıldı. 13. güne gelindiğinde Rujin'in başörtüsü bulundu ve 18. günde de ne yazık ki cansız bedenine ulaşıldı.

RUJİN'İN ÖLÜMÜ İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Orada ise 7 saat süren bir otopsi işlemi yapıldı. Memleketi Diyarbakır'da defnedildikten sonra ise alınan 100 yakın numune İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Memleketinde yapılan incelemede herhangi bir kesici alet ve silah izine rastlanmadı. Herhangi bir kemikte de kırılma tespit edilmedi ancak boyun, kol ve dizlerde kanamaya benzer bir renk değişimi olduğu tespit edildi. İstanbul'da yapılacak olan patolojik ve biyoloji incelemelerde olayın intihar mı cinayet mi yoksa kaza mı olduğu ortaya çıkacak.

SAİT FAİK ABASIYANIK'IN "KAYIP ARANIYOR" KİTABI DİKKAT ÇEKTİ

Rojin'in internette yaptığı son aramalarda, "Öldükten sonra cennete nasıl gidilir? Ölen kişinin banka hesabındaki paraya ne olur?" gibi aramalar yaptığı ortaya çıktı. Kütüphaneden alıp okuduğu son kitap ise, Sait Faik Abasıyanık'ın "Kayıp aranıyor" kitabı. Bu kitaptaki baş kahraman, iki yüzlü ve yalancı dünyadan çok sıkılmış bir karakter ve daha samimi bir dünya arayışında. Kitabın sonunda da zaten Nevin kayıplara karışıyor. Bu gelişmeler dolayısıyla bir intihar etme durumu üzerinde duruluyor.