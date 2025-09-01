Roketler Aksaray semalarında... TEKNOFEST Roket Yarışması 1 Eylül'de başlıyor

İlk olarak 2018 yılında düzenlenen Roket Yarışması, kısa sürede büyük bir gelişim göstererek gençlerin bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında yetkinlik kazanmalarına öncülük etti. Yarışmaya düzenlendiği ilk yıl 156 takım başvururken, yıllar içinde bu sayı hızla artarak 2019'da 570, 2020'de 516, 2021'de 544, 2022'de 455, 2023'te 473 ve 2024 yılında ise 912'ye ulaştı. Bu yıl ise rekabetin boyutu daha da genişledi ve toplam 1.175 başvuru arasından 76 takım, 953 yarışmacı finale kalmaya hak kazandı.

Gençlerin kendi tasarladıkları roketleri üretip uçurdukları bu yarışma, katılımcılara sistem mühendisliği, üretim, entegrasyon, test ve proje yönetimi alanlarında benzersiz bir deneyim kazandırıyor. Takımlar; aerodinamikten uçuş dinamiğine, aviyonikten yapısal bütünlüğe kadar farklı disiplinlerde çalışarak kavramsal ve detaylı tasarım yapıyor, risk analizi gerçekleştiriyor ve ürünlerini doğrulama süreçlerinden geçiriyor. Ayrıca, başarılı diğer takımların tecrübelerinden faydalanarak farklı tasarım örneklerini inceleyen yarışmacılar, gerçek mühendislik süreçlerini deneyimleme fırsatı yakalıyor.

Roket Yarışması 2025, bu yıl A ve B Grubu olmak üzere 9 kategoride düzenleniyor. A Grubunda lise, orta irtifa, yüksek irtifa, zorlu görev, uluslararası ve özgün hibrit motorlu roket kategorileri bulunurken, B Grubunda kontrol bölümü geliştirilmesi, hibrit yakıtlı roket motoru geliştirilmesi ve sıvı yakıtlı roket motoru geliştirilmesi kategorileri yer alıyor. Bu yıl ilk kez, yalnızca yabancı ekiplerin katılımına açık olan A4 – Uluslararası Kategori ile özgün hibrit motorlu roketlerin yarışacağı A6 – Özgün Hibrit Motorlu Roket Kategorisi programa dahil edildi.

Başvurulara bakıldığında, A1-Lise Kategorisine 680, A2-Orta İrtifa Kategorisine 274, A3-Yüksek İrtifa Kategorisine 69, A4-Uluslararası Kategorisine 28, A5-Zorlu Görev Kategorisine 24, A6-Özgün Hibrit Motorlu Roket Kategorisine 40, B1-Roket Kontrol Bölümüne 14, B2-Hibrit Yakıtlı Roket Motoru Geliştirilmesine 23 ve B3-Sıvı Yakıtlı Roket Motoru Geliştirilmesine 23 olmak üzere toplam 1.175 başvuru yapıldı. Bu başvurular arasından seçilen 76 finalist takım, 14-63 yaş aralığında üyelerden oluşmakta olup, 30 farklı ilden ve 2 farklı ülkeden yarışmaya katılım gösteriyor.

Yarışmanın ödülleri de gençleri motive eden en önemli unsurlardan biri. A4-Uluslararası Kategorisinde dereceye giren takımlar; birincilik ödülü 5.500 USD, ikincilik ödülü 5.000 USD ve üçüncülük ödülü 4.500 USD kazanacak. Diğer tüm kategorilerde ise dereceye girenlere toplamda 5 milyon 250 bin TL ödül takdim edilecek. Ayrıca, A4 kategorisi hariç tüm kategorilerde takımlara "Görsel Medya Paylaşımı", "Örnek Takım" ve "Özgün Tasarım" alanlarında mansiyon ödülleri de verilecek.

Gençlerin bilimsel merakını ve mühendislik becerilerini pratiğe dökme fırsatı sunan Roket Yarışması, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek yeni nesil mühendislerin yetişmesine katkı sağlamayı sürdürüyor. ROKETSAN yürütücülüğünde düzenlenecek yarışma, ülkemizin uzay ve savunma alanındaki yetkinliğini bir kez daha tüm dünyaya gösterecek.