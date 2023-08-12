SSB'nin, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında yerli ve milli roket testine ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, Türkiye'nin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojileriyle geliştirilen sonda roketin başarıyla fırlatıldığı aktarılırken, "Tüm kritik alt sistemleri yerli, milli ve özgün olarak ROKETSAN tarafından geliştirilen roketimizin başarılı fırlatma testi ülkemize hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Ülkemizin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojilerimizle geliştirilen sonda roketimiz, İğneada'dan başarıyla fırlatıldı.



Tüm kritik alt sistemleri yerli, milli ve özgün olarak @roketsan tarafından geliştirilen roketimizin başarılı fırlatma testi... pic.twitter.com/HKIWMsh8lu — SSB (@SavunmaSanayii) August 12, 2023

BAKAN KACIR: TÜRKİYE YÜZYILI'NIN UZAY TEKNOLOJİLERİNE VURULACAK MÜHRÜNÜN HABERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından konuyu değerlendirdi.

Kacır, "Birkaç cümleyle özetlenen bu başarı Türkiye Yüzyılı'nın uzay teknolojilerine vurulacak mührünün haberi. Peşi sıra gelecek nice müjdenin habercisi. ROKETSAN mühendislerimizi yürekten kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Yerli ve milli roket teknolojilerimizde çok önemli bir eşiği daha aştık.



Başarıyla fırlatmasını gerçekleştirdiğimiz roket teknolojilerimiz sayesinde uzay çalışmalarımız çok büyük bir ivme kazanacak.



Düşünen, tasarlayan, geliştiren, üreten ve yöneten @roketsan 'ımızın tüm... https://t.co/mb5RSVq3qI — Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) August 12, 2023

SSB BAŞKANI GÖRGÜN: UZAY ÇALIŞMALARIMIZ ÇOK BÜYÜK BİR İVME KAZANACAK

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerli ve milli roket teknolojilerinde önemli bir eşiği daha aştıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Başarıyla fırlatmasını gerçekleştirdiğimiz roket teknolojilerimiz sayesinde uzay çalışmalarımız çok büyük bir ivme kazanacak. Düşünen, tasarlayan, geliştiren, üreten ve yöneten ROKETSAN'ımızın tüm çalışanlarına teşekkür ederim. İnsanlığın hakim tepesi uzaya da yüksek teknolojilerimizi daha fazla taşımaya ve şirketlerimizin hedeflerine ulaşmaları için onlara destek olmaya kararlıyız."

HEDEF 550 KİLOMETRE

Uzun süredir sonda roketi alanında çalışmalar yapan Roketsan, ŞİMŞEK Sonda Roketi ile 550 kilometre irtifaya çıkmayı hedefliyor. Roketsan, 2020 yılında 135 kilometre irtifaya ulaşmıştı.

Yeni geliştirilen 100 kilogram ağırlığında faydalı yüke sahip SR-1 Sonda Roketi ile ise bu yıl ilk atışın yapılması ve 300 kilometre irtifaya çıkılması hedefleniyordu. İğneada'dan atılan roketin kaç kilometre irtifaya çıktığı bilgisi henüz belirsizliğini koruyor.

SR-1 Sonda Roketi'nin ardından ise Roketsan, 'ŞİMŞEK Fırlatma Aracı' için çalışmalarını sürdürecek. 400 kilogram ağırlığında faydalı yüke sahip olacak ŞİMŞEK-1 Fırlatma Aracı ile 2027 yılında 550 kilometre irtifaya çıkılması hedefleniyor. ŞİMŞEK-1'in ardından ise daha üstün yeteneklere sahip ŞİMŞEK-2 Fırlatma Aracı gelecek.