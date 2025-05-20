ROKETSAN'dan dikkat çeken adım! Geleceğin mühendisleri ile kritik temas

Türkiye'nin milli roket ve füze sistemlerinin geliştirilmesinde öncü rol üstlenen Roketsan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında geleceğin mühendislerini tesislerinde ağırladı.

Roketsan'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıya yoğun ilgi gösteren gençler arasından seçilen 70 öğrenci, ROKETSAN'ın ileri teknoloji üretim altyapısını yerinde görme fırsatı yakaladı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılar, firmanın tecrübeli mühendisleriyle bir araya gelerek roket ve füze sistemlerine dair detaylı bilgi aldı.

Etkinlikte gençlere hitap eden ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, 19 Mayıs'ın gençliğe atfedilmiş anlamlı bir gün olduğunu vurgulayarak, "Bugün bu anlamlı günde sizlerle bir arada olarak, ülkemiz savunması için yaptığımız çalışmalara şahit olmanızı istedik. ROKETSAN'da sizleri bu önemli günde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Gençlerimizi burada ağırlayarak çalışmalarımızı yakından görüp kendilerini geleceğe hazırlamalarını istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde insan kaynağının yaş ortalamasının 32 olduğunu belirten İkinci, buna karşın dünya savunma sanayisindeki ortalamanın çok daha yüksek seviyede bulunduğuna işaret etti. İkinci, gençlerin, bu sektördeki dinamizmi ileriye taşıyacak önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Etkinlik boyunca öğrenciler, ROKETSAN'ın kara, hava, deniz ve uzay projelerine dair teknik sunumlar izledi, mühendislik alanlarındaki güncel gelişmeler hakkında doğrudan uzmanlardan bilgi aldı.

Tesis turunun yanı sıra, düzenlenen atölye ve sosyal etkinliklerle gençler hem ilham aldı hem de düzenlenen farklı etkinliklere katılma imkanı buldu.

Gençlerin teknolojiye olan ilgisini destekleyen ROKETSAN, bu kapsamda yürüttüğü birçok programla eğitim çağındaki öğrencilere staj ve kariyer fırsatları da sunuyor. 19 Mayıs etkinliğine katılan bazı gençler, yaz döneminde ROKETSAN'da staj yapma şansı da elde edecek.

ROKETSAN önümüzdeki süreçte genç yetenekleri savunma sanayiine kazandırmaya yönelik bu tarz etkinlikleri artırmayı hedefliyor.