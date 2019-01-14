Rolls Royce tarihinde bir ilk

Dünyanın en lüks otomobillerini üreten ve tamamen sanat eseri olarak nitelendirilebilen Rolls Royce, sessiz yapısı, lüks iç mekanı ve el yapımı olması ile ön plana çıkarak 2018 yılında 115 yıllık tarihinin rekorunu kırdı.

50’den fazla ülkede 4 bin 107 araç teslimatı yapan marka, en büyük sıçramasını Phantom modeli ile yaşadı. Wraith ve Dawn modelleri ile de başarısını artıran markanın CEO’su Torsten Müller-Ötvös, “2018, Rolls-Royce için en başarılı ve rekor bir yıldı. Dünyada tüm bölgelerimizde büyüme gördük. Müşterilerimizin her birine derinlemesine odaklanıyoruz ve özel, kişisel taleplerini karşılıyoruz. Goodwood’daki Rolls-Royce’un evi, yetenekli ve özverili ekibimizin dünyanın en iyi, en çok aranan lüks ürünlerini yarattığı küresel bir lüks üretim mükemmelliği merkezi olarak kabul ediliyor. 2019 yılında daha da büyük bir başarıya ulaşacağımıza eminim.” dedi.

Markanın yeni SUV’u olan Cullinan ile bu satışı 2019 yılında artırmayı planlayan marka, Türkiye’de de bu modelinin tanıtımını önümüzdeki dönemde yapacak.