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Roma döneminden kalma! 2 bin yıllık mezar steli yakalandı

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde, Roma dönemine ait mezar steli (Mezar başlarına veya üzerine dikilen blok taş) ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı hakkında 'Kültür ve tabiat varlıklarının zarara uğramasına kasten sebebiyet verme' suçundan adli işlem başlatıldı.

AA25 Şubat 2021 Perşembe 10:23 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 10:23
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarda, bir şüphelinin ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, değerinin 1 milyon lira olabileceği değerlendirilen Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mezar steli buldu.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "Kültür ve tabiat varlıklarının zarara uğramasına kasten sebebiyet verme" suçundan adli işlem başlatıldı.

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