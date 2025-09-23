Roma dönemine ait sikkeler ele geçirildi: Bitlis'te “tarih ve kültür” vurgunu engellendi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Adilcevaz'da tarafından yürütülen takipli operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 500 adet sikke ele geçirildi.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 şüpheli araçta yapılan arama neticesinde, 500 adet sikkenin ele geçirildiği, olayla ilgili tespit edilen 3 şüpheli şahsın adli makamlara sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet (2863 S.K.M) suçu kapsamında yürütülen takipli KOM faaliyetine istinaden Adilcevaz ilçesinde 2 şüpheli araçta yapılan arama neticesinde 500 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirilmiş, olayla ilgili tespit edilen 3 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiştir.

Tarihi ve kültürel mirasımızın korunması amacıyla sürdürülen mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmaları, şüpheli durumları en kısa sürede güvenlik güçlerimize bildirmeleri büyük önem arz etmektedir" denildi.