Roma Kolezyumu'nda görkemli final... Göbeklitepe sergisi tarihe geçti

İnsanlık tarihinin izlerini Kolezyum'a taşıyan "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisi Roma'ya veda ediyor. Antik taşların binlerce yıllık sırlarını fısıldadığı büyülü bir buluşmaya dönüşen sergi kapılarını 6 milyonu aşkın ziyaretçiyle kapatacak.

GÖBEKLİTEPE YALNIZCA BİR ARKEOLOJİK YAPI DEĞİL

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 21 Nisan'da son bulacak olan serginin Kolezyum'da düzenlenen kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Göbeklitepe'nin yalnızca bir arkeolojik yapı değil; geçmişi bugüne bağlayan yollarla geleceğin yönünü belirleyen bir medeniyet mirası olduğunu söyledi.

BU TANITIMI ÖNEMSİYORUZ

UNESCO Dünya Mirası olan Göbeklitepe'yi bütün hikâyesiyle açığa çıkarmaya, korumaya ve tüm dünyada tanıtmaya verdikleri önemi dile getiren Bakan Ersoy, "UNESCO Dünya Mirası olan Göbeklitepe'yi bütün hikâyesiyle açığa çıkarmayı, korumayı ve tüm dünyada tanıtmayı bu yüzden önemsiyoruz" dedi.

İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI

Türk ve dünya arkeoloji tarihinin en kapsamlı girişimlerinden biri olan "Geleceğe Miras" projesi kapsamında Göbeklitepe ve Şanlıurfa'daki diğer Neolitik yerleşimlerin dünya Neolitik Çağ araştırmalarının merkezi haline getirildiğini vurgulayan Ersoy, "İnsanlığın ortak mirasına birlikte sahip çıkılması gerektiğine de inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA'DAN ROMA'YA BİR MEDENİYET KÖPRÜSÜ

2021 yılında başlatılan "Taş Tepeler: Büyük Dönüşümün Coğrafyası" çatısı altındaki Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi kapsamında Karahantepe, Sayburç, Sefertepe, Çakmaktepe gibi alanların arkeoloji dünyasına kazandırıldığını belirten Bakan Ersoy, projenin önemli bir bileşeni olan ve bir ilk niteliği taşıyan "Dünya Neolitik Kongresi"nin 2024 yılı Kasım ayında Şanlıurfa'da, 63 ülkeden binden fazla bilim insanının katılımıyla gerçekleştiğini hatırlattı.

ZİYARETÇİ SAYISI 6 MİLYONU GEÇTİ

"Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisi de Taş Tepeler: Büyük Dönüşümün Coğrafyası Projesi'nin bir ayağıydı" diyen Ersoy, serginin 6 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret edilmesini, Türk ve İtalyan bilim insanlarının ortak çalışmasının kıymetli bir göstergesi olarak değerlendirdi.

TÜRKİYE VE İTALYA'NIN SORUMLULUKLARI VAR

Konuşmasının sonunda İtalya ile kültürel iş birliğine verdikleri öneme değinen Bakan Ersoy, "Türkiye ve İtalya; dünyanın en görkemli imparatorluklarının varisleri, insanlık medeniyetinin sayısız mirasının emanetçisi olarak önemli sorumluluklar omuzlamaktadır" dedi.

TROYA SERGİSİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Ersoy, bu kapsamda, Haziran ayında Kolezyum Arkeolojik Parkı Direktörlüğü tarafından düzenlenecek "Magna Mater" sergisinde Türk müzelerinden eserlerin yer alacağını ve Roma'da Troya temalı bir sergi için İtalyan makamlarıyla çalışmalara başlandığını duyurdu. Bakan Ersoy, konuşmasını "Bu vedanın yeni buluşmalara vesile olmasını diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum" diyerek bitirdi.