Roma ve Bizans dönemine ait 15 milyon değerinde tarihi eser ele geçirildi

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Akarca Mahallesi'nde oturan U.M.K.'nın evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan araştırmanın ardından jandarma ekipleri dün akşam saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleriyle birlikte eve ortak operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada Roma dönemine ait 1 altın taç, 1 bileklik, 2 küpe, 1 toka ile Bizans dönemine ait 6 altın sikke, 3 bakır ibrik olmak üzere yaklaşık 15 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan U.M.K.'nın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

