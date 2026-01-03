İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2026 Cumartesi / 15 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0297
  • EURO
    50,4667
  • ALTIN
    5991.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Roma ve Bizans eserleri pazarlık masasında yakalandı: 120 bin dolarlık satış engellendi
Güncel

Roma ve Bizans eserleri pazarlık masasında yakalandı: 120 bin dolarlık satış engellendi

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 136 sikke ve 7 tarihi obje, 120 bin dolara satılmak istenirken jandarma operasyonuyla ele geçirildi.

IHA3 Ocak 2026 Cumartesi 12:55 - Güncelleme:
Roma ve Bizans eserleri pazarlık masasında yakalandı: 120 bin dolarlık satış engellendi
ABONE OL

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Gümüşova ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 136 adet sikke ile 7 adet tarihi obje, 120 bin Amerikan Doları karşılığında satılmak istendiği sırada ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere ilgili müze müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Jandarma yetkilileri, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

  • tarihi eser yakalanması
  • operasyon düzende
  • jandarma operasyonu

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.