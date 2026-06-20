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Romanya Cumhurbaşkanı Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nicuşor Dan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığında Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile görüştü.

AA20 Haziran 2026 Cumartesi 16:00 - Güncelleme:
Romanya Cumhurbaşkanı Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nicuşor Dan ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığında Açık Deniz Karakol Gemisi CAm. Roman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Platformlarının Hizmete Giriş ve Bayrak Çekimi Töreni'nin ardından Romanya Cumhurbaşkanı Dan ve beraberindeki heyetle görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • romanya
  • Nicuşor Dan

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