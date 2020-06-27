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Romanya'da FETÖ'cü müdür 65 bin avro rüşvet verdiği suçlamasıyla yargılanacak

Romanya'nın başkenti Bükreş'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı Lumina okulunun Genel Müdürü Fatih Göktaş, Bükreş'in eski Belediye Başkan Yardımcısı'na 65 bin avro rüşvet verdiği suçlamasıyla yargılanacak.

AA27 Haziran 2020 Cumartesi 16:48 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 16:49
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Romanya Yolsuzlukla Mücadele Kurumu (DNA) savcılarının hazırladığı iddianamede, Bükreş’te bir lise inşaatının izinlerinin onaylanmasıyla ilgili bir özel eğitim kurumunun müdürünün 2014 yılında 65 bin avro rüşvet verdiği belirtiliyor.

Mahkemenin açıkladığı bilgilere göre, eski Bükreş Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Cornel Pieptea’ya rüşvet verdiği iddiasıyla Alin Cristian Cimpoeru, Fatih Göktaş ve Akçael Selahattin Murat olmak üzere üç sanığın ismi geçiyor.

DNA'dan geçen hafta yapılan açıklamada, Türk ve Rumen vatandaşı olan eğitim kurumu yöneticisi Fatih Göktaş’a rüşvet suçundan dava açıldığı belirtilmişti.

Davalılara ait gayrimenkul ve hesaplara el konulduğu ifade edilmişti.

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