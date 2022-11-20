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Romelu Lukaku'dan kötü haber! İlk iki maçta olmayacak...

Belçika'nın yıldız oyuncusu Romelu Lukaku sakatlığı sebebi ile Dünya Kupası'nda oynanacak ilk iki maçı kaçıracak. Golcü oyuncunun Hırvatistan maçı ile sahalara dönmesi bekleniyor.

SporX20 Kasım 2022 Pazar 16:29 - Güncelleme:
Romelu Lukaku'dan kötü haber! İlk iki maçta olmayacak...
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Dunya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan, Fas ve Kanada ile ayni grupta yer alan Belçikaya Romelu Lukaku'dan kötü haber geldi. Takımın yıldız isimlerinden Lukaku, sakatlığı sebebiyle grubun ilk iki maçında takımla mücadele edemeyecek. Lukaku, bu süreçte 23 Kasımda oynanacak Kanada ve 27 Kasımda oynanacak Fas mücadelelerini kaçıracak. Turnuvanın ilerleyen bölümünü düşünen teknik direktör Roberto Martinez, Romelu Lukaku'yu tamamen kaybetme riskini almak istemiyor. Belçika'nn turnuvaya devam etmesi halinde ise 29 yaşındaki Romelu Lukaku'nun Hırvatistan maçından itibaren takıma katılması bekleniyor.

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