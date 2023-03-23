Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı'nda 2012 yılında yapılan ve Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde yıkılan, bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Antis Yapı Rönesans Rezidans'ın yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu, İzmir'de gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çinçinoğlu, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Soruşturmanın Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

Öte yandan, Antis Yapı Rönesans Rezidans İnşaat müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun 11 Şubat'ta tutuklanmıştı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre, Depremde yüzlerce insana mezar olan Antis Yapı Rönesans Rezidans'ın yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu, yapı denetimini kendisi değil, vefat eden babasının gerçekleştirdiğini öne sürdü. "Söz konusu yapının denetim işlerini Yetkin Yapı Denetim adına 2017'de vefat eden babam Osman Çinçinoğlu gerçekleştirmiştir" diyen Çinçinoğlu ayrıca, babasının şirketinden 2008 yılında istifa ederek ayrıldığını ve kendi şirketini kurduğunu da sözlerine ekledi. Çinçinoğlu'nun ayrıca Hatay'da 30'a yakın kişiye mezar olan Artemis Apartmanı'nın da yapı denetim sorumlusu olduğu ortaya çıktı.

Çinçinoğlu buradaki sorumluluğu da üstünden atmaya çalışıp, "Ben denetim hizmetine başladığım zaman zaten inşaatın yüzde 70'lik kısmı bitmişti. Yüzde 70'lik kısmını babamın sahibi olduğu şirket üstlenmişti. Kalan kısmı ben üstlendim, inanın denetimini yaptığımız tarihte tüm işlemleri yasalara uygundu" şeklinde kendisini savundu.