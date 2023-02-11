İSTANBUL 7°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2023 Cumartesi / 21 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8367
  • EURO
    20,1236
  • ALTIN
    1128.82
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı
Güncel

Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA11 Şubat 2023 Cumartesi 19:02 - Güncelleme:
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı
ABONE OL

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, tutuklandı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün İstanbul Havalimanında gözaltına alınan Coşkun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gaziosmanpaşa Adliyesinin İstanbul Havalimanı'nda bulunan ek hizmet binasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi yoluyla nöbetçi savcılıkta ifadesi alınan Coşkun'un tutuklanmasına karar verildi.

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, üzerinde bir miktar parayla dün Karadağ'a gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

  • Rönesans Rezidans
  • Mehmet Yaşar Coşkun
  • Rönesans Rezidansın müteahhidi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.