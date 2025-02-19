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Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı! 10 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Türkiye'nin faklı bölgelerinden 10 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Partiye geçenlerin rozetlerini AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Haber Merkezi19 Şubat 2025 Çarşamba 14:04 - Güncelleme:
Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı! 10 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
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Türkiye genelinden 10 belediye başkanı AK Parti'ye geçme kararı aldı. AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Burda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının sonundan AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozet taktı.

AK Parti'ye çok sayıda partiden katılım gerçekleşti.

İşte AK Parti'ye katılan o belediye başkanları ve önceki partileri;

1- Haydar Sert – Adıyaman, Besni, Suvarlı / DEVA Partisi'nde AK Parti'ye geçti.

2- Hamit Tutuş – Batman, Hasankeyf / CHP'den AK Parti'ye geçti.

3- Ayhan Çavuş – Çankırı, Orta, Yaylakent / Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçti.

4- Ebubekir Irmak – Elazığ, Sivrice / Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçti.

5- Bayram Öztürk – Elazığ, Palu, Beyhan / Bağımsız iken AK Parti'ye geçti.

6- Adem Gümüş – Erzincan, Tercan, Kargın / Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçti.

7- Cumali Öztürk – Kütahya, Gediz, Yenikent / İYİ Parti'den AK Parti'ye geçti.

8- Murat Daban – Manisa, Selendi / Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçti.

9- Mehmet Sıddık Salur – Muş, Merkez, Karaağaç / Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçti.

10- Alihan Babat – Şırnak, Uludere, Şenoba / Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçti.

  • AK Parti
  • Belediye Başkanı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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