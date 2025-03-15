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RPG-7 paniği! Dere yatağında bulundu

Sivas'ta arazide vatandaşlarca bulunan RPG-7 mühimmatı paniğe neden oldu. Mühimmat, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

IHA15 Mart 2025 Cumartesi 14:50 - Güncelleme:
RPG-7 paniği! Dere yatağında bulundu
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Sivas'ta 2 vatandaş, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde boş arazide şüpheli cisim fark etti. Vatandaşlar, şüpheli cismi emniyet ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu cismin RPG-7 anti-personel mühimmatı olduğunu tespit etti.

Bölgede bulunan askeri alanda eğitim amaçlı kullanıldığı düşünülen mühimmat nedeniyle çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

Cadde her iki taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Mühimmat bomba imha uzmanının çalışması sonucu kontrollü şekilde imha edildi.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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