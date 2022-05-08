İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2022 Pazar / 7 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,953
  • EURO
    15,8155
  • ALTIN
    905.206
  • BIST100
    2458.72
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Devlet televizyonunda Türkiye belgeseli yayımlandı
Güncel

Devlet televizyonunda Türkiye belgeseli yayımlandı

Senegal devlet televizyonu RTS'de Türkiye konulu belgesel yayımlandı.

AA8 Mayıs 2022 Pazar 07:48 - Güncelleme:
ABONE OL

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve SUMMA Holding iş birliğinde çekilen belgesel için RTS'den 6 kişilik bir ekip şubat ayında Türkiye'ye gitti.

RTS ekibi, İstanbul, Ankara, Safranbolu ve Karabük'te çekimler gerçekleştirdi, Dakar'da temsilciliği bulunan Türk kurumları ile röportaj yaptı.

Belgesel kapsamında Mısır Çarşısı, Sultanahmet, Ayasofya, Çamlıca Camileri, Çamlıca Kulesi gibi İstanbul'un simge yapılarının yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürlüğü, TRT, Anadolu Ajansı, YEE, Türkiye Maarif Vakfı, Karabük Üniversitesi ve Senegal'in Ankara Büyükelçiliği ziyaret edildi.

RTS ekibi, Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır ile Senegal'in karşılaştığı final maçını da Karabük Üniversitesindeki Senegalli öğrencilerle birlikte izledi ve Senegal'in zaferini öğrencilerle kutladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.