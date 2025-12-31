RTÜK Başkanı Daniş: Kurulumuz mevzuatın açıkça ihlal edildiği durumlarda da yetkisini kullanmakla yükümlüdür

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, RTÜK'ün denetim ve yaptırım süreçlerinin; 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, yayın içeriklerinin somut ihlalleri esas alınarak yürütüldüğünü kaydetti. Daniş, şu ifadelere yer verdi:

"Üst Kurul kararları gerekçeli olarak alınır; kamuoyunun incelemesine açık biçimde Kurumumuzun resmî internet sitesinde yayımlanır. Ayrıca, kararlar yargı denetimine açıktır; yayın kuruluşları hukuki başvuru yollarını kullanabilmektedir. Bu kapsamda, 01 Ocak-31 Aralık 2025 tarihleri arasında Üst Kurulumuz tarafından 34 farklı medya hizmet sağlayıcıya toplam 90 idari para cezası uygulanmış; ayrıca program durdurma, katalogdan çıkarma, geçici yayın durdurma ve yayın lisansı iptali müeyyideleri uygulanmıştır. RTÜK; ifade özgürlüğü ile kişilik hakları, çocukların korunması, toplumsal barış ve yayıncılık etiği arasındaki hassas dengeyi gözeterek görevini sürdürmektedir. Kurumumuz, eleştiri ve farklı görüşlerin çoğulcu yayıncılık içinde yer almasını önemser; ancak mevzuatın açıkça ihlal edildiği durumlarda da yetkisini kullanmakla yükümlüdür. Üst Kurul Üyemiz İlhan Taşcı'nın yapmış olduğu paylaşıma istinaden, ilgili bilgilendirici açıklamamız kamuoyuna saygıyla duyurulur."