RTÜK Başkanı Şahin: Yapay zeka teknolojisi artık medyanın ayrılmaz bir gerçekliğidir

Şahin, RTÜK ve Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) işbirliğiyle Ankara'da bir otelde düzenlenen "Uluslararası Yapay Zeka Çağında Medya Zirvesi"ne katıldı.

Konuşmasına "21 Kasım Dünya Televizyon Günü"nü kutlayarak başlayan Şahin, televizyon camiası mensuplarını tebrik etti.

Dünyanın yapay zekayı konuştuğunu ve birçok alanda yapay zekanın kullanıldığını anımsatan Şahin, "Gelişmiş bir ülke olarak Türkiye'nin de bu çağdan geri kalması doğal olarak mümkün değildir. Bunun için ülkemiz yapay zeka alanında pek çok faaliyeti hayata geçirmekte. Resmi veya özel ilgili kurumlarımız, üniversitelerimiz bu alanda yapılması gerekenleri dikkatle çalışırken, sivil organizasyon ayağındaysa Yapay Zeka Politikaları Derneği gibi STK'lerimiz önemli bir itici gücü oluşturuyor. Bugün burada AIPA derneğimiz, toplumda medya ve yapay zeka algısı hakkında yapılan çok önemli bir araştırmanın sonuçlarını açıklayacak." ifadelerini kullandı.

Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapay zeka konusunu bizzat takip ettiğini ve önemsediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile KADEM tarafından gerçekleştirilen 'Yapay Zeka ve Kadın' temalı Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne Sayın Cumhurbaşkanı'mız bizzat iştirak ederek görüşlerini paylaştılar. Türkiye Yüzyılı'nda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğiyle savunma sanayimiz başta olmak üzere pek çok alanda bu teknolojiyi zaten aktif olarak kullanmaktayız. Yakaladığımız teknolojik üstünlüğü her alana yaymayı hedefliyoruz. Yüksek teknolojili, katma değerli ürünleri geliştirirken yapay zekayı kullanmamamız mümkün değil. Sorumlu olduğumuz medya alanında da yapay zeka uygulamaları dikkati çekmekte.

Yapay zeka, medya alanında büyük bir dönüşümü beraberinde getirmekte. İçerik üretiminden kişiselleştirilmiş haber akışlarına, veri analizi ve kullanıcı deneyimlerinin geliştirilmesine kadar birçok alanda yapay zekanın sağladığı yenilikler, medyanın geleceğini şekillendirmekte. Yapay zekanın iyi yanlarını günbegün öğreniyoruz ve az sonra burada konunun uzmanları bu yeni teknolojinin faydalarını sıralayacaklar. Kamusal sorumluluğu olan bir yayıncılık otoritesi başkanı olarak bizlere düşense bu teknolojiden faydalanılırken oluşacak risklere karşı tedbirli olmaktır. Yapay zeka teknolojileri, medya etik değerlerinin ve kullanıcı haklarının yeniden ele alınmasını zorunlu kılmaktadır."

- "YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ ARTIK MEDYANIN AYRILMAZ BİR GERÇEKLİĞİDİR"

Yapay zekanın insansız düşünülemeyeceğinin altını çizen Şahin, "İnsan zekasını taklit eden bu teknolojinin en önemli özelliği öğrenme ve analiz yeteneğinin bulunmasıdır. Medyamız, halkı bilgilendirme ve kamuoyu oluşturma işleviyle, demokrasiler için vazgeçilmezdir. Yapay zeka teknolojisi artık medyanın ayrılmaz bir gerçekliğidir. Büyük veri analizi yapabilen yapay zeka uygulamaları, hızlı haber üretme kabiliyetine de sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Ebubekir Şahin, yapay zekanın, kullanıcısına kişiselleştirilmiş medya içerikleri sunduğunu belirterek, bu noktada kişiye özel medya içerikleri sunan yapay zekanın, kişileri ve kitleleri etkileme gücünün farkında olunması gerektiğini bildirdi.

Medya alanının önemli bir sorununun sahte ve yalan haberlerle ve dezenformasyonla mücadele olduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Yapay zekanın hızlı haber üretme özelliği bu sorunun çarpan etkisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle sosyal medya ve internet haberciliğinde manipülatif içeriklerin yayımları, yapay zeka ile güçlendirilerek etkisi daha da artırılan bu algı operasyonlarına karşı uyanık ve dikkatli davranmamız gerektiğini unutmamalıyız. Medya alanındaki yapay zeka uygulamaları ile kimin sesinin daha çok çıktığı, hangi içeriklerin ön planda olduğu tespit edilmektedir. Yapay zeka teknolojisiyle yalanın yayılma hızı eskisinden çok daha fazladır. Bizler eskiden yalanın yayılma hızının doğrununkinden 6 kat fazla diye konuşurken bugün bırakın 6 katı 60 belki 600 kat yalan daha hızlı yayılmaktadır.

Yalanın hakikatin önüne geçmesi, basın aracılığıyla sahte haber dalgasının yayılması medyaya olan güveni de tabii ki zedelemekte. RTÜK olarak da medya ve teknoloji arasındaki bu dinamik ilişkiyi yakından takip etmekte ve düzenlemelerimizi bu hızla yerine getirmekteyiz. Amacımız, medya ve yapay zeka arasındaki etkileşimi düzenlerken, toplumun bilgiye erişimini, medya içeriğinin kalitesini ve dijital hakların korunmasına yüksek standartlar belirlemektir. İşte bu noktada medya okuryazarlığı konusunun dijital okuryazarlığa evirilmesi şarttır. Dijital medya okuryazarlığının yapay zekayı içerecek şekilde hazırlanması ve öğretilmesi gerekmektedir."

- MEDYA OKURYAZARLIĞI DERS İÇERİĞİ DİJİTAL ÖĞELERİ BARINDIRACAK ŞEKİLDE DÜZENLENİYOR

Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı ile dijital okuryazarlık alanında önemli bir işbirliği bulunduğunu hatırlatarak, daha önce medya okuryazarlığı adıyla seçmeli olarak okutulan ders içeriğinin, dijital öğeleri barındıracak şekilde düzenlenmesi için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

RTÜK olarak dünya çapında önemli faaliyetler yürüten Yapay Zeka Politikaları Derneği ile bu etkinliği düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Şahin, zirvede yapılacak medya ve yapay zeka konularındaki bilgi alışverişinin faydalı sonuçlar doğuracağına inandığını dile getirdi.

Şahin, geleceğin medya dünyasını şekillendirecek stratejiler geliştirmek için fırsat sunan zirveye desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birçok alanda işbirliği yaptıkları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.

Uluslararası Yapay Zeka Çağında Medya Zirvesi'nde, Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu da konuşma yaptı.