İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2025 Çarşamba / 16 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4621
  • EURO
    36,5345
  • ALTIN
    3068.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • RTÜK Başkanı Şahin: 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programıyla ilgili inceleme başlatılmıştır
Güncel

RTÜK Başkanı Şahin: 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programıyla ilgili inceleme başlatılmıştır

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 21:36 - Güncelleme:
RTÜK Başkanı Şahin: 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programıyla ilgili inceleme başlatılmıştır
ABONE OL

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK'ün, dezenformasyon ve yönlendirmelerle işlem yapan bir kurum olmadığını ifade etti.

"GEREKLİ ADIMLAR KARARLILIKLA ATILACAKTIR"

Denetimleri altındaki bir yayın kuruluşunun, ilke kararlarına ve yasal düzenlemelere aykırı bir yayın yaptığı takdirde gereğinin yapılacağını bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Star TV'de yayınlanan 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programıyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Söz konusu yayında ihlal tespit edilmesi durumunda, gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır."

  • RTÜK
  • Ebubekir Şahin
  • program

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.