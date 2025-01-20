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RTÜK Başkanı Şahin'den dizilerle ilgili açıklama: Hiçbir sahne cezasız kalmadı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 24 TV'de yayınlanan Esra Elönü'nün sunduğu 'Arafta Sorular' programına katıldı. RTÜK Başkanı Şahin, 'Dizilerle ilgili olarak da asla ve asla halkımızın rahatsız olduğu, gündeme getirdiği hiçbir sahne cezasız kalmadı' dedi.

Haber Merkezi20 Ocak 2025 Pazartesi 00:43 - Güncelleme:
RTÜK Başkanı Şahin'den dizilerle ilgili açıklama: Hiçbir sahne cezasız kalmadı
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 24 TV'de yayınlanan Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programında gündemi ilişkin açıklamalarda bulundu.

RTÜK Başkanı Şahin, Narin Güran cinayetinde medya kuruluşlarının bazılarının olaya çok müdahale ettiğini vurgularken, "Acaba burada biraz daha mı yayıncı kuruluşları daha farklı mı yönlendirseydik. Bence Türk medyası orada iyi bir sınav vermedi." ifadelerini kullandı.

Ebubekir Şahin, linçlenmeleriyle ilgili olarak "Ben hiç haklı olarak linç edilmedim, hep haksız olarak linç edildim. Yaptığım işlerden dolayı bana karşı yapılan o eleştirilere, hakaretlere, iftiralara ve tehditlere karşı hiçbir zaman yılmadım. Hepsine başım dik bir şekilde cevap verdim." dedi.

Mahalle baskısı hissetmediğine dikkat çeken Şahin, "Mahalle baskısı hissetmem. Kendi yaşadığım mahalledeki haksız baskı, baskı olarak değil üzüntü olarak döner bana." ifadelerini kullandı.

RTÜK'ün verdiği kararlarda yargı denetimine uygun olarak verildiğini vurgulayan Şahin, "Yargı denetimine tabiyiz. Biz verdiğimiz hiçbir kararı yargı denetimine açık olmadan vermiyoruz. Hepsi idari yargı denetiminden geçiyor." dedi.

"DİZİLERDE CİDDİ ANLAMDA SIKINTILAR VAR"

Dizilerdeki halkı rahatsız edici tutumlara değinen RTÜK Başkanı Şahin, "Dizilerle ilgili olarak da asla ve asla halkımızın rahatsız olduğu, gündeme getirdiği hiçbir sahne cezasız kalmadı" ifadelerini kullandı.

"BAŞTAN SONA KADAR ŞİDDET"

Dizilerdeki şiddet olayına değinen Şahin, "Akşam 7'de, 8'de aile babası, eşiyle ve çocuğuyla beraber oturup "haber izleyeceğim" diyor. Baştan sona kadar şiddet." dedi

"DAHA ÇOK DENETİM YAPACAĞIZ"

Denetimlerin sıkılaşacağı sinyalini veren Şahin, "Önümüze düşen görevleri hiçbir şekilde atlamıyoruz.(Halk) O konforlu alanında o diziyi izlemesi için biz daha çok çalışacağız, daha çok denetim yapacağız." dedi.

"EN BÜYÜK HAYALİMDE BUDUR"

RTÜK Başkanı Şahin, en büyük hayalini açıklarken şu ifadeleri kullandı, "Keşke daha geniş, dijital mecraları içinde barındıran bir denetim sistemini hemen kurabilsek ve yapsak. En büyük hayalimde budur." dedi.

  • RTÜK Başkanı
  • Dizi sahneleri
  • Cezalı önlemler

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