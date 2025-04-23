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  • RTÜK Başkanı Şahin'den İstanbul'daki depremlere ilişkin uyarı: Tüm yayıncılarımızı dikkate davet ediyorum
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RTÜK Başkanı Şahin'den İstanbul'daki depremlere ilişkin uyarı: Tüm yayıncılarımızı dikkate davet ediyorum

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili, 'Tüm yayıncılarımızı azami dikkate davet ediyorum.' ifadesini kullandı.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 15:16 - Güncelleme:
RTÜK Başkanı Şahin'den İstanbul'daki depremlere ilişkin uyarı: Tüm yayıncılarımızı dikkate davet ediyorum
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Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm yayıncılarımızı azami dikkate davet ediyorum. Dezenformasyona yol açacak teyitsiz bilgilerin paylaşılmaması, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı başta olmak üzere yetkili makam ve resmi mercilerin açıklamalarına yer verilmesi hususlarını önemle hatırlatıyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

  • RTÜK Başkanı
  • İstanbul Depremleri
  • Dikkat çağrısı

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