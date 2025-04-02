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  • RTÜK Başkanı Şahin'den kanallara boykot uyarısı: Uzmanlarımız takip ediyor, gereği yapılacak
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RTÜK Başkanı Şahin'den kanallara boykot uyarısı: Uzmanlarımız takip ediyor, gereği yapılacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, milli ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarına tepki gösterdi. RTÜK Başkanı Şahin, 'Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır.' dedi.

AA2 Nisan 2025 Çarşamba 16:57 - Güncelleme:
RTÜK Başkanı Şahin'den kanallara boykot uyarısı: Uzmanlarımız takip ediyor, gereği yapılacak
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla Türkiye'nin değerleri ve kazanımlarının sarsılmaya çalışıldığını belirtti.

Milletin kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmayı sürdüreceğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Toplumda itibar kaybeden bazı çevrelerin manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliğimizi zedeleme çabaları asla amacına ulaşamayacaktır. Milli ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı teşvik etmeye devam edecek, ülkemizin güçlü medya yapısını koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır. Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkumdur."

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