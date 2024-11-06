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Güncel

RTÜK Başkanı Şahin'den medya kuruluşlarına 'Narin Güran' uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayeti davasında yarın ilk duruşmanın gerçekleştirileceğini belirterek, 'Elim olayın yargılama aşamasında medyamızdan hassas, sorumlu ve basın meslek ilkelerine bağlı bir yayıncılık politikası bekliyoruz' dedi.

DHA6 Kasım 2024 Çarşamba 15:32 - Güncelleme:
RTÜK Başkanı Şahin'den medya kuruluşlarına 'Narin Güran' uyarısı
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RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Narin Güran kızımızın cinayet davasında yarın ilk duruşma gerçekleştirilecektir. Korkunç cinayetin ilk araştırma safhasında soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kulaktan dolma dedikodular ile insanlık onurunu hiçe sayarak yayın yapan medyamız kendisine yakışmayan sorumsuz bir tavır sergilemiştir. Elim olayın yargılama aşamasında medyamızdan hassas, sorumlu ve basın meslek ilkelerine bağlı bir yayıncılık politikası bekliyoruz. Söz konusu kurban masum minicik bir yavrumuzdur. Tüm Türk milletinin beklentisi sorumluların hak ettikleri cezayı almalarıdır" dedi.

'UZMANLARIMIZ YAYINLARI SIKI SIKIYA TAKİP EDECEK'

Duruşma aşamasında herhangi bir yayın yasağı bulunmadığını ancak yargılamanın doğası gereği gizliliğin esas olduğunu kaydeden Şahin, "Tanıkların olumsuz etkilenmesine yol açabilecek, yargılama sürecini sekteye uğratabilecek haber ve bilgilerin daha fazla izlenme veya daha fazla tıklanma uğruna sorumsuzca medyaya malzeme yapılması kabul edilemez. Vicdani bir yaklaşımla ve medyamıza yakışır bir vakarla yargılamanın takip edilmesi, doğru bilgilerin haberleştirilerek halkımızla paylaşılması elzemdir. Bu aşamada RTÜK İzleme Uzmanlarımız medyamızda yer alan yayınları sıkı sıkıya takip edecektir. Yayıncılık ilkelerini ihlal durumlarında gecikmeden sorumlular hakkında gerekli müeyyideler uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

  • RTÜK Başkanı
  • Narin Güran
  • Medya Yargılama

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