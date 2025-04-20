RTÜK Başkanı Şahin'den TRT'yi hedef alan açıklamalara tepki: Haber alma hakkına açık bir saldırı

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köklü yayıncılık geçmişiyle Türkiye'nin en saygın medya kuruluşlarından biri olan TRT'nin ilkeli yayıncılığı ve uluslararası itibarıyla ülkenin sesi olmaya devam ettiğini belirtti.

Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Çeşitli suçlardan yargılama süreci devam eden bir siyasetçinin, tutukluyken, kamu yayıncılığı görevini tarafsızlık ve sorumlulukla yürüten TRT'yi hedef alan açıklamaları, hem kurumsal değerlere hem de kamuoyunun haber alma hakkına açık bir saldırıdır. TRT'yi siyasi hesaplara alet etmeye yönelik bu sorumsuz beyanları kınıyor, kurumlarımızı hedef gösteren her türlü baskı ve algı operasyonuna karşı kararlılıkla duracağımızı tekrar hatırlatıyoruz."