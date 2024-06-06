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RTÜK Başkanı Şahin'den yayın yasağına uymayanlar hakkında açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bazı basın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin, 'Yayıncıların mahkemenin yayın yasağına uymaması ve yapıcı uyarılarımızı dikkate almaması durumunda gerekli idari yaptırım ve hukuki hak arayışları gündeme gelecektir. Bilinçli olarak servis edilen yalan haberlerle ve yalanı yayma çabasında olanlar ile hem yargı önünde hem de idari anlamda mücadele edilecektir' dedi.

IHA6 Haziran 2024 Perşembe 13:52 - Güncelleme:
RTÜK Başkanı Şahin'den yayın yasağına uymayanlar hakkında açıklama
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Halk Bankası hakkında bazı basın organlarında yer alan yanlış haberler ile gerçek dışı sosyal medya paylaşımları ve halkı bilinçli olarak yanlış yönlendirme sonrasında açıklama yapılmasının zorunlu hale geldiğini kaydetti.

Şahin, "İlgili mahkemenin verdiği yayın yasağı ortadayken ve halkımızın bankası Halkbank'ın resmi yalanlamalarına rağmen halen gerçek dışı kredi haberleri dolaşıma devam etmektedir. Halk Bankası'nı, şahsımı ve üst kurulumuzu maksatlı olarak yıpratmayı görev edinen, işi gazetecilikten başka her şey olan birilerinin, uzmanlarımızın medya kuruluşları ile irtibatlarına yönelik çarpıtma çabalarına acı bir tebessümle şahit oluyoruz. RTÜK İletişim Merkezi gibi çeşitli kanallar üzerinden medya hizmet sağlayıcı kuruluşların asılsız, yanlış ve yalan haber yaptığı ihbarları RTÜK'e ulaştığında görevli uzman personelimiz tamamen ilgili yayıncının lehine olacak şekilde gerekli uyarıları yapmaktadır. Uyarılar sansür değil, yayıncı kuruluşun lehine olacak yapıcı ikazlardır. Yapılan yalan, yanlış veya manipülasyon amaçlı haberin düzeltilmesi uyarısıdır. Yayıncıların mahkemenin yayın yasağına uymaması ve yapıcı uyarılarımızı dikkate almaması durumunda gerekli idari yaptırım ve hukuki hak arayışları gündeme gelecektir. Bilinçli olarak servis edilen yalan haberlerle ve yalanı yayma çabasında olanlar ile hem yargı önünde hem de idari anlamda mücadele edilecektir. Hiç kimsenin vatandaşımızın hizmetinde olan güzide bir kamu bankamıza ve üst kurulumuza haksızca saldırmasına hakkı yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

  • RTÜK Başkanı
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