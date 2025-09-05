RTÜK Başkanı Şahin'den yayıncılara ''Aile Yılı'' hatırlatması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yeni yayın döneminde yalan haber ve dezenformasyondan uzak durularak, reyting çabasının tatlı bir rekabet anlayışıyla sürdürülmesi temennisinde bulundu.



Şahin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda yeni yayın dönemi dolayısıyla yayıncı kuruluşlara seslendi.

Paylaşımında, her yeni yayın döneminin, sadece ekranlar için değil, toplumun ortak hafızası için de yeni bir başlangıç, yayıncılığın büyük fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu ifade eden Şahin, "Sizler, bu zorluğu sevgiyle ve mesleğinize olan bağlılıkla aşarak, izleyiciye güven veren bir yayıncılık anlayışı ortaya koyuyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın "Aile Yılı" olduğuna dikkati çeken Şahin, "Yayınlarınıza bir anne-babanın, bir çocuğun, bir gencin gözünden bakmanızı çok önemsiyoruz. Çünkü toplumun ihtiyaç duyduğu en büyük şey, ekranlardan yayılan güven, samimiyet ve değerlerdir." ifadesini kullandı.

Yayıncı kuruluşların yeni dönemle artan reyting kaygılarının, milli ve manevi değerlerin önüne geçmemesi, milli güvenliği zedelememesi, kişi hak ve hürriyetlerine saygısızlığa yol açmamasının önemini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Yalan haber ve dezenformasyondan uzak durularak, reyting çabasının tatlı bir rekabet anlayışıyla sürdürülmesi en önemli temennimizdir. Her birinizin bu bilinçle hareket edeceğine yürekten inanıyor, verdiğiniz katkı ve gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyorum. Yeni yayın döneminin hepimiz için bereketli, verimli ve izleyicilerimize değer katan bir süreç olmasını diliyorum."