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Güncel

RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi.

AA25 Ocak 2021 Pazartesi 14:29 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 14:30
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RTÜK Başkanı Şahin'in 2 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle bugün Üst Kurul'da başkanlık ve başkan vekilliği seçimi yapıldı.

Yapılan oylama sonucunda Şahin, RTÜK Başkanlığına yeniden seçildi.

- RTÜK BAŞKAN VEKİLİ DEĞİŞTİ

6112 sayılı Kanun gereği başkanın görevde bulunduğu süreyle sınırlı olan başkan vekilliği görev süresi de tamamlanınca Üst Kurul'da başkan vekili seçimi de yapıldı.

RTÜK Başkan Vekilliğine, kurul üyesi Arif Fırtına getirildi.

Başkanlık seçiminin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Başkan Vekili Arif Fırtına, Üst Kurul üyelerine teşekkür etti.

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