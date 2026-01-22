İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2895
  • EURO
    50,8094
  • ALTIN
    6704.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • RTÜK harekete geçti! Sözcü'nün haddi aşan yayını cezasız kalmadı
Güncel

RTÜK harekete geçti! Sözcü'nün haddi aşan yayını cezasız kalmadı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir televizyon kanalı ve 2 dijital platforma yayın ihlalleri nedeniyle ceza verdi. Üst Kurul, Sözcü TV'de Ekrem Açıkel'in sunuculuğunu yaptığı 'İçinizden Biri' adlı programdaki yayın ihlallerini değerlendirdi. Söz konusu programda, bakanlar için yorumlar yapılırken eleştiri sınırını aşan suçlayıcı, itibarsızlaştırıcı, aşağılayıcı ve itham edici ifadelere yer verildiği tespit edildi.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 16:16 - Güncelleme:
RTÜK harekete geçti! Sözcü'nün haddi aşan yayını cezasız kalmadı
ABONE OL

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul, gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplandı.

İzleyici şikayetlerini ve izleme uzmanlarının raporlarını ele alan Üst Kurul, "İçinizden Biri", "Jasmine" ve "Passages" yapımlarına idari para ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı.

Üst Kurul, Sözcü TV'de Ekrem Açıkel'in sunuculuğunu yaptığı "İçinizden Biri" adlı programdaki yayın ihlallerini değerlendirdi.

Kabinede görevli bakanlar ve Diyanet İşleri Başkanının önlük giymiş görüntüleri ekrana yansıtılarak, sözde "karne notu" verilen programda, yorumlar yapılırken eleştiri sınırını aşan suçlayıcı, itibarsızlaştırıcı, aşağılayıcı ve itham edici ifadelere yer verildiği tespit edildi.

Bu gerekçelerle Sözcü TV'ye, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesini ihlal etmekten idari para cezası uygulandı.

HBO MAX VE MUBI'YE DE YAPTIRIM UYGULANDI

Üst Kurul toplantısında, HBO Max adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta yayınlanan, "Jasmine" isimli diziye yönelik yayın ihlalleri de görüşüldü.

Dizinin 2, 4 ve 6. bölümlerinde yer alan bazı sahnelerde cinselliği bir yaşam standardı oluşturmak için kullanmanın sıradanlaştırılarak sunulduğu, hatta bu içeriğin bir eğlence formatına dönüştüren diyaloglar ve görsellerle ekrana getirildiği, bunun da özellikle genç izleyiciler üzerinde zihinsel, psikolojik ve ahlaki açıdan olumsuz nitelikte etkilere neden olabileceği vurgulandı.

Bu nedenle HBO Max adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ilgili kanun uyarınca katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası verildi.

Üst Kurul, MUBI adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta yayınlanan "Passages" filmindeki yayın ihlalleri de inceledi.

Çok sayıda müstehcen sahneye yer verilen film içeriğinde, eşcinsellik ve evlilik dışı ilişkinin sıradanlaştırıldığı tespit edilirken bu durumun aile kurumunu itibarsızlaştırdığı, başta çocuklar nezdinde olmak üzere genel olarak toplumsal cinsiyet rollerini zedelediği ve toplumu yozlaştırdığı vurgulandı.

Bu kapsamda, MUBI'ye kanunun ilgili maddesinin hükmünü ihlalden idari para cezası uygulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sancaktepe'de zincirleme İETT kazası: Yaralılar var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.