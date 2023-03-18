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Güncel

RTÜK inceleme başlattı... MHP'den Halk TV'deki skandala sert tepki: Düpedüz yağmacılıktır

CHP tarafından fonlanan Halk TV'de terör üyeliğinden tutuklu HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabı depremzede çocuklara 'özgürlük savaşçısı' diye tanıtılarak çirkin bir propaganda yapılmıştı. Fondaş Halk TV'nin bu skandalına tepki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'dan geldi. Olayı 'kepazelik' olarak niteleyen Büyükataman, 'Devletimiz ve milletimiz omuz omuza depremin yaralarını sarmaya çalışırken CHP'nin yandaş kanalı Halk TV'nin fırsatçılık yaparak depremzede çocuklara bir teröristin propagandasını yapması düpedüz yağmacılıktır.' dedi. Öte yandan RTÜK ise bu olay hakkında inceleme başlattı.

18 Mart 2023 Cumartesi 23:45 - Güncelleme:
RTÜK inceleme başlattı... MHP'den Halk TV'deki skandala sert tepki: Düpedüz yağmacılıktır
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CHP'nin kanalı Halk TV'de terör suçlarından tutuklanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabının tanıtılmasına ve "özgürlük savaşçısı" şeklinde lanse edilmesine Milliyetçi Hareket Partisi'nden tepki geldi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Halk TV'deki Demirtaş propagandasına tepki gösterdi.

"DÜPEDÜZ YAĞMACILIKTIR"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Büyükataman, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Halk TV sunucusunun Adıyaman'da depremzede çocuklarımıza terörist Selahattin Demirtaş'ın kitabını tanıtması ve tutuklu bir teröristi "özgürlük savaşçısı" gibi anlatması tam bir kepazeliktir.

Devletimiz ve milletimiz omuz omuza depremin yaralarını sarmaya çalışırken CHP'nin yandaş kanalı Halk TV'nin fırsatçılık yaparak depremzede çocuklara bir teröristin propagandasını yapması düpedüz yağmacılıktır.

Depremi fırsata çevirip terör propagandası yapan, çocuklarımızın istismar etmeye, tertemiz zihinlerini kirletmeye yeltenen bu kepaze anlayış kesinlikle bölgeden ve çocuklarımızdan uzak tutulmalı, çocuklarımızı istismar etmelerine izin verilmemelidir.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Şahin, "Seçimler yaklaşırken medyanın dikkat etmesi gereken kurallar belliyken Halk TV'nin yapmış olduğu provokatif yayınlar kabul edilemez. Ülkemizin sömürgeci olduğu iddia edilemez, silahlı terör örgütüne üye olmaktan hükümlü bulunan biri övülemez. Gerekli inceleme başlatılmıştır." paylaşımında bulundu.

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