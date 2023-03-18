CHP'nin kanalı Halk TV'de terör suçlarından tutuklanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabının tanıtılmasına ve "özgürlük savaşçısı" şeklinde lanse edilmesine Milliyetçi Hareket Partisi'nden tepki geldi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Halk TV'deki Demirtaş propagandasına tepki gösterdi.

"DÜPEDÜZ YAĞMACILIKTIR"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Büyükataman, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Halk TV sunucusunun Adıyaman'da depremzede çocuklarımıza terörist Selahattin Demirtaş'ın kitabını tanıtması ve tutuklu bir teröristi "özgürlük savaşçısı" gibi anlatması tam bir kepazeliktir.

Devletimiz ve milletimiz omuz omuza depremin yaralarını sarmaya çalışırken CHP'nin yandaş kanalı Halk TV'nin fırsatçılık yaparak depremzede çocuklara bir teröristin propagandasını yapması düpedüz yağmacılıktır.

Depremi fırsata çevirip terör propagandası yapan, çocuklarımızın istismar etmeye, tertemiz zihinlerini kirletmeye yeltenen bu kepaze anlayış kesinlikle bölgeden ve çocuklarımızdan uzak tutulmalı, çocuklarımızı istismar etmelerine izin verilmemelidir.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Şahin, "Seçimler yaklaşırken medyanın dikkat etmesi gereken kurallar belliyken Halk TV'nin yapmış olduğu provokatif yayınlar kabul edilemez. Ülkemizin sömürgeci olduğu iddia edilemez, silahlı terör örgütüne üye olmaktan hükümlü bulunan biri övülemez. Gerekli inceleme başlatılmıştır." paylaşımında bulundu.