RTÜK İstanbul'daki STRATCOM 2026 Zirvesi'nde dijital ekosistem paneli düzenleyecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) kapsamında 'Dijital Ekosisteminde Küresel Kamuoyunun Dönüşümü' konulu bir panel gerçekleştirecek. Panelde RTÜK'ün küresel düzenleyici ağlardaki aktif rolü ve uluslararası işbirlikleri ele alınacak.

27 Mart 2026 Cuma 14:01
Türkiye'nin medya düzenleme alanındaki en üst otoritesi olan RTÜK, uluslararası arenada stratejik iletişim gündemini şekillendiren önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kurul, dijital ekosistem alanında küresel kamuoyunun geçirdiği dönüşümü ele alacak kapsamlı bir panelle STRATCOM Zirvesi'nde yer alacak. Bu adım, RTÜK'ün uluslararası düzenleyici ağlardaki artan etkisini bir kez daha ön plana çıkardı.

RTÜK'TEN STRATCOM 2026 İÇİN DİJİTAL EKOSİSTEM PANELİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bu yıl İstanbul'da 5'incisi düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) kapsamında "Dijital Ekosisteminde Küresel Kamuoyunun Dönüşümü" konulu panel düzenleyecek.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, dijital ekosistemin geleneksel medya düzeninin sınırlarını ortadan kaldırdığı ve ulusal kamuoyunu küresel bir etkileşim alanına dönüştürdüğü belirtildi.

RTÜK'ÜN KÜRESEL DÜZENLEYİCİ AĞLARDAKİ DİPLOMATİK ROLÜ GÜNDEMDE

Bu yeni yapının ülkeler arasında yalnızca bilgi akışını değil, aynı zamanda sorumluluk paylaşımını da zorunlu kıldığı vurgulanan açıklamada, "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2026 (Stratcom Summit'26) kapsamında 'Dijital Ekosisteminde Küresel Kamuoyunun Dönüşümü' konulu panelde RTÜK'ün küresel düzenleyici ağlarda oynadığı ileri önleyici ve insan odaklı diplomatik aktif rolü ile uluslararası işbirliklerini konuşacağız." denildi.

