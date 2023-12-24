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Güncel

RTÜK ''terörle mücadele'' konulu yayınlar için televizyonları uyardı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), televizyonlara, tartışma programlarında veya haberlerde terörle mücadele konusunda yapacakları yayınlarda gerekli özeni göstermeleri için uyarıda bulundu.

AA24 Aralık 2023 Pazar 14:51 - Güncelleme:
RTÜK ''terörle mücadele'' konulu yayınlar için televizyonları uyardı
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RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kalleş terör örgütü PKK'nın son saldırıları ile kahraman askerlerimizden şehitler verdik. Başımız sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

Terörle mücadelenin, aziz milleti tehdit edecek tek bir terörist kalmayana dek devam edeceği konusunda şüphe bulunmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte tartışma programlarında veya haberlerde maalesef terörle mücadelemizi zaafa uğratabilecek kimi bilgiler 'analiz' adı altında ekranlara getirilmektedir. Medya kuruluşlarımızı bu konuda yapacakları yayınlarda gerekli özeni göstermeleri konusunda önemle ikaz ediyoruz. Hiçbir yayıncımız, kahramanlarımızın sahada canla, başla verdiği mücadeleyi sekteye uğratamaz, uğratmak istemez. Bu vesile ile tekrar kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve millete baş sağlığı diliyoruz."

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