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RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza geldi

RTÜK tarafından, AKİT TV ve KRT'ye yayınlarında, Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret içeren ifadeler kullanılması nedeniyle ceza verildi.

  • AA
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin başkanlığında gerçekleştirilen Üst Kurul'un olağan toplantısında, yayın ihlalleri değerlendirildi.

Haber bülteninde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sarf edilen hakaret içerikli sözler nedeniyle KRT'ye idari para cezası ve iki kez program durdurma cezası verildi.

AKİT TV'ye, "Gün Başlıyor" isimli programda Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nden yapılan canlı yayın sırasında muhabirin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, AKİT TV'de yayınlanan "Saklanan Tarih" programında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsına yönelik kastı aşan ifadeler için de idari para cezası kesildi.

Halk TV'de yayınlanan "Siyaset Kültürü" programında bir CHP milletvekilinin sarf ettiği sözler de ilgili yasaya aykırı bulunarak kanala idari para cezası uygulandı.

''Bolu tarafında canı çorba çeken belediye başkanı arkadaşlar Ağrı’ya gelsinler''

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