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RTÜK'ten beğeni toplayan adım! Aile ve çocuk dostu içeriklerin yaygınlaştırılması hedefleniyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 'Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri' verilecek. Ödül programına başvurular ise 1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 döneminde yayınlanmış yapım ve dizilerle yapılabilecek.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 22:15 - Güncelleme:
RTÜK'ten beğeni toplayan adım! Aile ve çocuk dostu içeriklerin yaygınlaştırılması hedefleniyor
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RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, aile yapısını ve çocuk gelişimini destekleyen yapımların artırılması ve teşvik edilmesinin amaçlandığı ödüllerle, medyada sağlıklı aile değerlerinin ve çocuk dostu içeriklerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Dizi, film, haber, belgesel, yarışma, güncel yapım ile çocuk, spor, bilim-sanat-kültür ve eğlence programları olmak üzere 10 kategoride toplam 18 milyon lira ödül verilecek.

DEĞERLENDİRMELERİ SEÇİCİ KURUL YAPACAK

2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen ödül programına başvurular, 1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 döneminde yayınlanmış yapım ve dizilerle yapılabilecek.

Son başvuru tarihinin 30 Eylül 2025 olduğu ödül programında, değerlendirmeleri RTÜK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının oluşturduğu seçici kurul yapacak.

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