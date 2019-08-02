RTÜK’ten dijital ayar

RESMİ Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan ‘Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik’ ile internet üzerinden yapılan radyo ve televizyon yayınlarına lisans şartı getirildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ortak hazırlanan yönetmelikle internet yayınları Netflix, BluTV ve PuhuTV gibi dijital yayıncılık platformları ve bu platformlarda yer alan içerikler kanunen denetlenebilir hale geldi. RTÜK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yönetmelik ile yayın hizmetleri alanında ifade ve haber alma özgürlüğünün, düşünce çeşitliliğinin, rekabet ortamının ve çoğulculuğun güvence altına alınması, yoğunlaşmanın önlenmesi, kamu menfaatinin korunması amaçlandı. Bu kapsamda çocukların ve gençlerin, fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek medya içeriklerine ilişkin ebeveyn kontrolü sağlanması yönünde tedbirler alındı.

TV İÇİN 100 BİN LİRA

Üst Kurul, internet ortamından yayın yapmak isteyen kuruluşlara talepleri doğrultusunda İNTERNET-RD yayın lisansı, İNTERNET-TV yayın lisansı ve İNTERNET-İBYH (isteğe bağlı yayın hizmeti), internet ortamından yayın iletim hizmeti sunmak isteyen platform işletmecisi kuruluşlara ise ‘internet ortamından yayın iletim yetkisi’ verecek. Karasal, uydu ve kablolu ile benzeri yayınlar için lisansı olan medya kuruluşlarına, internet ortamındaki yayınları için ücretsiz lisans alma imkanı tanındı. Kuruluşlara 10 yıl süreyle verilecek olan internet ortamından yayın lisanslarının, ücretleri de belirlenirken, İNTERNET-RD yayın lisansı için 10 bin lira, İNTERNET-TV yayın lisansı ücreti için 100 bin lira, İNTERNET-İBYH yayın lisansı ücreti için 100 bin lira ödenecek. İnternet ortamından tele alışveriş konulu tematik yayın lisans ücretleri ise bu tutarların 5 katı olarak hesaplanacak. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, yıllık net satışlarının binde 5’ini izleyen yılın nisan ayı sonuna kadar Üst Kurul’a ödeyecek.