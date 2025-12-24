İSTANBUL 14°C / 10°C
Güncel

RTÜK'ten ''düşen uçak'' uyarısı: Yetkili mercilerin açıklamaları dikkate alınmalı

Libya askeri heyetini taşırken düşen uçağa ilişkin yayıncı kuruluşlara uyarıda bulunan RTÜK, 'Bu süreçte, doğrulanmamış bilgi ve iddiaların paylaşılmaması, yalnızca yetkili mercilerce yapılacak açıklamaların esas alınması büyük önem taşımaktadır.' ifadelerini kullandı.

24 Aralık 2025 Çarşamba 12:13

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncı kuruluşların, Libya askeri heyetini taşıdığı esnada düşen uçağa ilişkin doğrulanmamış bilgi ve iddiaları paylaşmamaları ve yalnızca yetkili mercilerce yapılacak açıklamaları esas almalarının büyük önem taşıdığını bildirdi.

RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yayıncı kuruluşlarımızın dikkatine, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a giderken düşen hava aracına ilişkin gelişmeler, resmi makamlar tarafından yakından takip edilmektedir. Bu süreçte, doğrulanmamış bilgi ve iddiaların paylaşılmaması, yalnızca yetkili mercilerce yapılacak açıklamaların esas alınması büyük önem taşımaktadır. Tüm yayıncı kuruluşların gerekli özeni göstereceğine inanıyor, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sunan sorumlu yayıncılık anlayışı için şimdiden teşekkür ediyoruz."

