RTÜK'ten Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlik, medyanın toplumsal dönüşümdeki rolünü çok boyutlu biçimde tartışmaya açacak.

RTÜK'ün ev sahipliğinde iki gün sürecek zirve, Ankara Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve İstanbul Aile Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilecek. Zirvede, medya sektörünün güncel dinamikleri, akademik, kamusal ve sektörel bakış açısıyla değerlendirilecek.

Medya okuryazarlığını geliştirmeyi ve medya içerik üretiminde toplumsal sorumluluk anlayışını teşvik etmeyi de amaçlayan zirve, medya sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirecek.

Bu kapsamda, Bahadır Yenişehirlioğlu, Armağan Çağlayan, Cengiz Semercioğlu, Derya Baykal, Yüksel Aman, Fulya Öztürk, Ali Nuri Türkoğlu, Nevin Şahin, Serhat Yabancı, Emre Konuk, Ayşe Şule Bilgiç, Ertem Şener, Faruk Turgut, Mehmet Akif Ersoy ve Prof. Dr. Hakan Türkçapar'ın da aralarında bulunduğu medya profesyonelleri, yapımcı, akademisyen ve bürokratlar, dokuz tematik masada konuşmacı olarak yerini alacak.

Oturumlarda, medyada zararlı içeriklerin yaygınlaşma nedenleri, gençlerin maruz kaldığı dijital içeriklerin etkileri ve izleyici bilincinin artırılmasına yönelik uygulanabilir stratejiler ele alınacak.

Ayrıca, olumsuz içeriklerin toplumun ruh sağlığı üzerindeki etkileri, reyting baskısı altında etik yayıncılık ve izleyici tercihlerinin medya ortamını nasıl şekillendirdiği gibi temel başlıklar da değerlendirilecek.

GÜÇLÜ MEDYA, BİLİNÇLİ TOPLUM ÇALIŞTAYI DÜZENLENECEK

Zirvede ilk gün "Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Çalıştayı" düzenlenecek. Burada, "Gündüz Kuşağı ve Magazin Programları", "Televizyon Dizileri", "Haber Programları", "İsteğe Bağlı Yayınlar", "Ticari İletişim Yayınları", "Spor, Sağlık ve Çevre Programları", "İzleyici" ve "Genç" gibi konulara odaklanan yuvarlak masa oturumları gerçekleştirilecek.

Çalıştayda, ayrıca kamu otoriteleri, akademisyenler, medya temsilcileri ve izleyiciler tarafından, medya içeriklerinin toplumsal dönüşümdeki rolü masaya yatırılacak.

MEDYA VE TOPLUM DERİNLEMESİNE TARTIŞILACAK

İkinci gün ise "Medyadaki Olumsuz İçeriklerin Toplum Üzerindeki Etkisi ve Çözüm Önerileri" başlığı altında yerli ve yabancı akademisyenler, medya uzmanları ve bürokratlar görüşlerini paylaşacak.

Zirvede RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler'in moderatörlüğünde, Arnavutluk Görsel-İşitsel Medya Otoritesi (AMA) Genel Sekreteri Ronelda Rrapollari, Azerbaycan Cumhuriyeti Görsel-İşitsel Konseyi Ofis Başkanı Fazil Novruzov ve Sırbistan Elektronik Medya Düzenleme Kurumu Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sasa Simovic gibi uluslararası isimler panelist olarak yer alacak.

Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da zirveye katılması planlanıyor.

ÖDÜL TÖRENLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Ayrıca, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu tarafından 81 ilde 5 bin kişiyle yapılan medya algı ve tutum araştırmasının sonuçları zirvede açıklanacak. Araştırma, farklı yaş, eğitim ve sosyo-ekonomik düzeylerden bireylerin medya içeriklerine dair bakış açılarını ortaya koyarak medya-sosyoloji ilişkisine ışık tutacak.

Zirve kapsamında RTÜK tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Dijital Afiş Yarışması'nın ödül töreni de gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde yapılan ve medya içeriklerindeki olumsuz dil ve etkiler konusunda farkındalık oluşturmanın hedeflendiği yarışmada kazananlara ödül ve sertifikaları takdim edilecek.

Çalıştayın çıktıları, kamu ve özel sektördeki yayıncılar için yol haritası niteliği taşıyacak. Yapımcılar, akademisyenler ve kamu otoriteleri bir araya gelerek medya okuryazarlığı ve sorumlu içerik üretimi konusunda çözüm önerileri geliştirecek.