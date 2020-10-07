AA 07 Ekim 2020 Çarşamba 17:02 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 17:02

Edinilen bilgiye göre, Üst Kurul, haftalık toplantısında izleme uzmanlarının raporlarını görüştü. Kurul, Azerbaycan'ın durumunun ele alındığı "İki Bakış İki Yorum" programına ilişkin raporu ilk olarak masaya yatırdı.

Üst Kurul, Halk TV'deki programa katılan gazeteci Levent Gültekin'in Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini değerlendirirken dile getirdiği "…Azerbaycan devlet mi gerçekten? Bir aşiret, demokrasi yok, hukuku yok, otoriter yönetim var, seçim yok. Paranın üzerinde yüzüyorlar, bugüne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın, 30 yıldır senin toprakların işgal edilmiş…" şeklindeki ifadeleri değerlendirdi.

Değerlendirme sonucunda, yayında ifade özgürlüğü kullanılırken kişi veya kurumların haklarının gözetilmesi ilkesine riayet edilmediği, Azerbaycan Devleti ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e yönelik eleştiri sınırları ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliğinde ifadeler kullanıldığı kanaatine varıldı.



RTÜK, programın 6112 sayılı Kanun'un ilgili maddesindeki "...İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verilmesine karar verdi.

Üst Kurul toplantısında bütün üyeler, programdaki ifadelerin kabul edilemeyeceği düşüncesini vurguladı. Halk TV'ye verilen idari para cezası kararı oy birliğiyle alındı. RTÜK üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan tavrını da kınadı.

- Beyaz TV'ye "Derin Futbol" müeyyidesi

Üst Kurul, Beyaz TV'de yayımlanan "Derin Futbol" programı hakkında hazırlanan raporu da ele aldı.



Programda, güncel futbol yorumları yapılırken argo tabirlere yer verildiği, futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz'ın ahlaka aykırı nitelikteki el hareketinin ekrana yansıtıldığı, dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanıldığı Üst Kurul tarafından tespit edildi.



Üst Kurul, yayının kanunda yer alan "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle, yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulanmasına oy birliğiyle karar verdi.



- Halkı yanıltan yayınlar affedilmiyor

Her hafta rutin olarak gündeme alınan, vatandaşları yanlış yönlendiren ve yanıltan yayınlara ilişkin raporlar da bugün yapılan toplantıda ele alındı.

Sağlık beyanıyla sahte ürün ve ilaç pazarlaması yapılan BLD, Kanal Yalova, Anadolu TV, Nehir ve Dolunay Int televizyonlarına ağır yaptırımlar uygulanması kararı verildi.

