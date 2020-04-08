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Sağlık çalışanlarını öldü diye servis etmişlerdi... RTÜK'ten Halk TV'ye ceza!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı koronavirüsten etkilenen sağlık çalışanlarının sayısını, 'Türkiye'de 601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti' diye yansıtan Halk TV'yi idari para cezasına çarptırdı.

AA08 Nisan 2020 Çarşamba 17:16 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 17:28
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Edinilen bilgiye göre, RTÜK'ün bugünkü olağan Üst Kurul toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki bilgileri yanlış aktaran Halk TV'ye idari yaptırım uygulanmasına karar verildi.

Bakan Koca'nın paylaştığı koronavirüsten etkilenen sağlık çalışanlarının sayısını, izleyicilerine "Türkiye'de 601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti" diye yansıtan Halk TV'nin yayını, RTÜK izleme uzmanlarının raporlarında yer aldı.

Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerinin esas alınmadan, kamuoyunda özgürce kanaat oluşumunu engelleyecek biçimde doğru olmayan bilgilerin aktarıldığı kanaatindeki raporu değerlendiren Üst Kurul, tespit edilen kusuru yerinde bularak Halk TV'ye idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına hükmetti.

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