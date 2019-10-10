22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8327
  • 6,4344
  • 281.996
  • 98780.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

RTÜK'ten hassasiyet çağrısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından medya hizmet sağlayıcısı kuruluşlardan Barış Pınarı Harekatı boyunca yapılan haberler konusunda hassas davranılması istenildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırı boyunca uzanan toprakları terör unsurlarından temizleyerek güvenli bir koridor oluşturmak üzere başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın hayırlara vesile olması temenni edildi.
 
"Daha öncekilerde olduğu gibi zaferle taçlanacağından hiç şüphemiz olmayan kahraman ordumuzun harekatı esnasında, internet mecrası da dahil olmak üzere yapılan radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin bazı noktalara dikkatleri çekmek ve uyarılarda bulunmayı gereklilik görüyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:
 
"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarımızı Barış Pınarı Harekatı boyunca yapılan haberler hususunda hassas davranmaya davet ediyoruz. Türk milletinin ve şanlı Türk ordusunun moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyecek, terörün amacına hizmet eden eksik ya da yalan ve taraflı bilgilerle vatandaşlarımızı yanlış yönlendirebilecek yayınlar konusunda asla müsamahamız olmayacaktır."
 
- "Terör yayınlarıyla mücadelemizi aksatmadan sürdürüyoruz"
 
RTÜK'ün, kendi görev alanına giren, özellikle internetten yayın yapan kuruluşların, daha çok genç kitlenin takip ettiği yayınlarıyla alakalı takibini, aksatmadan sürdürdüğü belirtilen açıklamada, doğru bilgilerle toplumun haber alma ihtiyacını karşılayan, milli birlik ve beraberliğe katkı sağlayan yayın kuruluşlarına teşekkür edildi.
 
Açıklamada, toplumda infial oluşturabilecek yayınlar yapan kuruluşlarla ilgili ise ivedilikle gerekli işlemlerin gerçekleştirildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:
 
"RTÜK olarak terör yayınlarıyla mücadelemizi aksatmadan sürdürüyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nın aleyhinde, karalayıcı nitelikte, terör örgütü desteğiyle yurt dışı kaynaklı bölücü ve yıkıcı yayınlar hızlıca tespit edilerek devletin diğer ilgili kurumlarıyla iş birliği içinde susturulmaktadır.
 
Daha önce olduğu gibi gerekli irtibatları sağlayarak terör iltisaklı yayınlar yapan kuruluşların kapatılmasını sağlayan RTÜK, bu minvalde çoğu yurt dışından yayın yapan, terörü meşru ve haklı gören ve gösteren kuruluşlara ilişkin uluslararası organizasyonlar nezdinde gerekli girişimlerimizi daha da hızlandırmıştır. Konuya ilişkin dış kaynaklı uydu altyapı hizmet sağlayıcılarla temaslarımız devam etmektedir." 

Komandolar Fırat´ın doğusunda ilerliyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütünden hain saldırı! 1'i bebek, 1'i çocuk 6 şehidimiz var

Terör örgütünden hain saldırı! 1'i bebek, 1'i çocuk 6 şehidimiz var

Türkiye'den BMGK'ye "Maraş" tepkisi

Türkiye'den BMGK'ye 'Maraş' tepkisi

Ege ve Akdeniz'i karış karış izliyoruz

Ege ve Akdeniz'i karış karış izliyoruz

Kardeş ülkeden Türkiye'ye tam destek

Kardeş ülkeden Türkiye'ye tam destek

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

Münbiç'in duvarlarına yazdılar: Ey Erdoğan, İslam ümmetini kurtar!

Münbiç'in duvarlarına yazdılar: Ey Erdoğan, İslam ümmetini kurtar!

Teröristlerden Türk gazetecilere alçak saldırı!

Teröristlerden Türk gazetecilere alçak saldırı!

Tamamen yerli ve milli! Terör hedeflerini tam 12'den vuruyor

Tamamen yerli ve milli! Terör hedeflerini tam 12'den vuruyor
 

POPÜLER HABERLER

Komandolar Fırat´ın doğusunda ilerliyor

Komandolar Fırat´ın doğusunda ilerliyor

Vahşi doğanın içinden komik kareler

Vahşi doğanın içinden komik kareler

Kaçak kazıda bulundu! 500 yıllık...

Kaçak kazıda bulundu! 500 yıllık...

Dünyadaki en ünlü 15 köprü!

Dünyadaki en ünlü 15 köprü!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA