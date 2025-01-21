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RTÜK'ten Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yayın yasağı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangınla ilgili 5187 sayılı Basın Kanununun ilgili maddesi kapsamında yayın yasağı kararı verildiğini bildirdi.

AA21 Ocak 2025 Salı 15:25 - Güncelleme:
RTÜK'ten Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yayın yasağı
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RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, Kartalkaya'da meydana gelen yangının herkesi derinden üzdüğü belirtilerek, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Yangın haberi gelir gelmez devletin ilgili kurumlarının konuyla ilgili gerekli tüm adımları attığı, soruşturmaların derhal başlatıldığı vurgulanarak, yangının çıkış nedeni ve diğer konularla ilgili incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yaşadığımız bu üzücü olayda yayıncı kuruluşlarımızdan ilgili bakanlarımız ve diğer resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeleri esas almalarını önemle rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'deki radyo ve televizyon yayınlarının denetlemesine yönelik 6112 sayılı yasa uyarınca, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerektiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Medyamızın, halkı yanlış yönlendirmemek adına kurgusal görüntülerde yer alan kesinliği meçhul olan bilgilere riayet etmemesi, resmi veri ve açıklamalara dayanmayan içerikleri yayınlarında kullanmamaları son derece önemlidir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak beklentimiz, kamuoyunda sağlıklı kanaat oluşumuna yardımcı olan görsel ve işitsel medyanın kendisinden beklenen sorumluluk bilinciyle hareket etmesidir.

Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen otel yangınıyla ilgili olarak, olayla ilgili henüz delillerin toplanamamış olması, görsel basın ve sosyal medya ile internet medyasında ilgili bir takım bilgilerin yanlış yayınlandığının müşahede edildiği, bu durumun soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel olduğu, bilgi kirliliğinin kamu düzenini ve kamu sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği, ayrıca ölenlerin yakınlarının yapılabilecek haberlerden etkilenme ihtimallerinin bulunması bakımından 5187 sayılı Basın Kanununun ilgili maddesi kapsamınca yayın yasağı kararı verilmiştir. Yayın yasağına uymayanlarla ilgili ağır müeyyideler uygulanacaktır. Medyamızın bu vakar ve bilinçle hareket etmesini umuyor, halkımızın doğru haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

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