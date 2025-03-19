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RTÜK'ten mevzuata aykırı yayın yapan kuruluşlara uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 'terör ve örgütlü suçlar' soruşturmalarına ilişkin yayınların incelendiğini, yasal mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını bildirdi.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 18:32 - Güncelleme:
RTÜK'ten mevzuata aykırı yayın yapan kuruluşlara uyarı
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Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan gelişmeler ışığında, yayıncı kuruluşların haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıklarını korurken, kamu yararını ve toplum huzurunu gözetmeleri gerektiğini bir kez daha vurgulamak istediklerini belirtti.

Özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından ve diğer resmi kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınmasının, hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereği olduğuna işaret eden Şahin, "Haber sunucuları ve program yorumcularının olayları kişisel siyasal görüşleriyle şekillendirmemesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumdaki güven ortamını zedelememesi açısından büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

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6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un "Yayın hizmetleri, hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz." şeklindeki 8'inci maddesini anımsatan Şahin, her yayıncı kuruluşun, bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükellef olduğunu vurguladı.

Ebubekir Şahin, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirilen soruşturmalar tamamen hukuk çerçevesinde olup, yapılan yayınlar izleme uzmanlarımız tarafından sürekli olarak incelenmektedir. Yasal mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını hatırlatır, halkımızın doğru ve tarafsız haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarına teşekkür ederiz."

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