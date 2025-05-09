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RTÜK'ten önemli uyarı: Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in adı kullanılarak radyo ve televizyon kuruluşlarının telefonla arandığı, 'yardım', 'bağış' veya çeşitli gerekçelerle maddi taleplerde bulunulduğunun tespit edilmesinin ardından uyarıda bulundu.

AA9 Mayıs 2025 Cuma 18:46 - Güncelleme:
RTÜK'ten önemli uyarı: Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir
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Kurulun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde, bazı radyo ve televizyon kuruluşlarının RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in adı kullanılarak telefonla arandığı, "yardım", "bağış" veya çeşitli gerekçelerle maddi taleplerde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Kendilerini RTÜK Başkanı, Üst Kurul Üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların yaptığı aramalara itibar edilmemesi gerektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir. Kurumumuz tarafından bu sahte aramaları yapan kişi veya kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuş, adli süreçler başlatılmış olup, süreç titizlikle takip edilmektedir. Bu nedenle radyo ve televizyon yayıncılarımızın bu tür şüpheli aramalarla karşılaşmaları halinde, gecikmeden RTÜK'e ve ilgili emniyet birimlerine bilgi vermeleri önemle rica olunur."

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