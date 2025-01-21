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RTÜK'ten otel yangıyla ilgili yayınlar hakkında uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın halen devam ettiğini belirterek, 'Yayıncı kuruluşlarımızdan konunun hassasiyeti nedeniyle haber içeriklerinde ve konuyla ilgili yapılan yorumlarda daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz.' ifadesini kullandı.

AA21 Ocak 2025 Salı 11:13 - Güncelleme:
RTÜK'ten otel yangıyla ilgili yayınlar hakkında uyarı
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Şahin, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangının derinden üzdüğünü vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yararlılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah böyle felaketleri bir daha yaşatmasın. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma halen devam etmektedir. Yayıncı kuruluşlarımızdan konunun hassasiyeti nedeniyle haber içeriklerinde ve konuyla ilgili yapılan yorumlarda daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz."

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